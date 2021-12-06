Yahyalı'da asfaltlama devam ediyor - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliği ile ilçenin Gazibeyli, Yenice, Madazı, 100. Yıl ve Seydili Mahallelerinde asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 6 bin ton asfalt kullanıldı. Çalışmaları yakından inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yenice Mahallesi'nde yapılan çalışmalara katılarak, personelle birlikte asfaltlama yaptı. Çalışmalar hakkında bilgiler personellerden bilgi alan Başkan Esat Öztürk, Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle ilçedeki yolların bozulduğunu, belediye olarak bozulan yollarda asfaltlama çalışmaları yaptıklarını belirtti.

İlçede yürütülen asfaltlama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; " Belediye Başkanı olarak ilçemizde yaşayan güzel insanlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yenice, Gazibeyli ve Madazı Mahallelerinde yaşayan insanlarımızın kullandığı yolumuzda asfaltlama yapıyoruz. Mahallelerde yaşan insanlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalar kapsamında 6 bin ton asfaltı yollarımıza serdik. İlçemizde 41 adet mahallemiz bulunuyor. Bütün mahalleler bizim için aynı, farkları yok. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle adeta köstebek yuvası haline gelen yollarımızı yeniliyoruz. Kaliteli bir asfaltlama çalışması oluyor. Üç mahallemizde yaşayan dostlarımıza feda olsun. Onların dualarına talibiz. Asfaltlama konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Fen İşleri Dair Başkanlığı'na kısacası Genel Sekterinden sahada çalışan personeline kadar herkese teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" demiş. Biz Büyükşehir ile birlikte büyüyoruz. Biz hizmete aşığız, hizmet bize aşık. Bizim başka bir kaygımız yok. Çalışmalarda emeğini esirgemeyen personellerimi kutluyorum. Biz kocaman bir ekibiz" diye konuştu.

Başkan Öztürk'e incelemeler sırasında eşlik eden Yenice Mahallesi Muhtarı Muhittin Türkmen'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, Yahyalı Belediyesi'ne ve çalışanlara teşekkür etti. - KAYSERİ