Yahyalı'da 'İslam'da Aile ve Gençlik' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Yahyalı'da 'İslam'da Aile ve Gençlik' Programı Düzenlendi

Yahyalı\'da \'İslam\'da Aile ve Gençlik\' Programı Düzenlendi
02.06.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
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Halil Konakçı'nın konuşmasıyla Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte aile, gençlik ve toplumsal değerler ele alındı. Tanınmış dini liderlerin katıldığı program, yoğun ilgi gördü ve manevi bir atmosfer yarattı.

Yahyalı'da Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatibi Halil Konakçı ile 'İslam'da Aile ve Gençlik' konulu program düzenlendi.

Yahyalı Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde, ilçede anlamlı bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatibi Halil Konakçı ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerif İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu Yahyalı halkı ile buluştuğu sohbet programında önemli mesajlar verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, manevi atmosferiyle gönüllere dokundu. Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, TÜGVA Kayseri Başkan Yardımcısı Furkan Cihan, TÜGVA Yahyalı İlçe Başkanı Yunus Sakızlı, kurum amirleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ayasofya-i Kebir Camii Şerif İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Halil Konakçı'nın sohbetiyle devam etti. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, İslam ahlakı, aile yapısı, toplumsal değerler ve gençliğin karşılaştığı sorunlar gibi konular ele alındı. Konuşmasında gençliğe ve ailenin önemine dikkat çeken Halil Konakçı; "Gençliğimizi milli ve manevi değerlerle donatmalıyız. Aileden başlayarak toplumun her bireyi bu sorumluluğu taşımalı" ifadelerini kullandı. Katılımcılara hayatın içinden örneklerle hitap eden Konakçı, zaman zaman duygusal anlar yaşattı, zaman zaman ise tebessüm ettirdi. Program sonunda kısa bir konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, "Bugün burada değerli hocamız Halil Konakçı ve değerli Bünyamin Topçuoğlu hocamızı ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Vatandaşlarımızla buluşmasından ve verdiği mesajlardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür manevi etkinliklerle toplumumuzun değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve dualarla sona erdi. Yahyalı Belediyesi ve TÜGVA'nın iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı program, ilçede manevi birlikteliği pekiştiren bir buluşma olarak hafızalarda yer etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı'da 'İslam'da Aile ve Gençlik' Programı Düzenlendi - Son Dakika

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