Yakutiye Belediyesi Denetimlere Devam Ediyor

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, vatandaşın sağlık ve huzuru için denetimlerin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Başkan Uçar, sözlerine şöyle devam etti, "Yakutiye Belediyemiz Zabıta Ekipleri, İlçemiz genelinde bulunan fırın, market ve işyerlerinin denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Her şey Yakutiye için." - ERZURUM