Yalçın Kars'ta İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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Yerel

Yalçın Kars'ta İftar Programına Katıldı

Yalçın Kars\'ta İftar Programına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kars'ta iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

18.03.2025 20:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin düzenlendiği iftar programına katılmak üzere Kars'a geldi.

AK Parti Kars İl Başkanlığınca Öğretmenevi Salonu'nda iftar programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli ve partililer katıldı. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti olarak ramazan ayı boyunca hem teşkilatlarımızla, hem de sokaklarda vatandaşlarımızla sürekli bir birlikteliğinin arayışı içerisinde olduk. Biz sokaklardan halkın arasından çıkan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız hep aynı ifadeyi kullanıyor. AK Parti'yi millet kurdu, biz onun tabelasını astık. Gerçekten milletimizin içinden, milletimizin duygularına tercüman olarak çıkmış bir siyasi partinin, sürekli milletle birlikte hareket edan bir siyasi parti olması şarttır. Bizde bunun gereği olarak her türlü özel gün ve gecelerimizde ramazan ayı bizim için özel anlamı olan dönemlerde, vatandaşımızla birlikte olmaktan fevkalade bir keyif duyuyoruz" dedi.

Yalçın, "Bizler çalıştıkça, bizler sokak sokak, kapı kapı, ev ev dolaştıkça, bizler derdimizi, siyasetimizi, vizyonumuzu geleceğimizi milletimize anlattıkça, bu zamana kadar bize destek çıkmakta hiçbir sorun görmemiş milletimiz bizi desteklemeye devam edecektir. Biz de bu desteği aldıkça, daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi inşa etme imkanına Cumhurbaşkanımız öncülüğünde sahip olacağız. Dolayısıyla bu zamana kadar başarımızın sırrı nasıl durmadan, dinlenmeden, duraksamadan vatandaşın içerisinde vatandaşın derdini dinlemekten geçtiyse bundan sonraki başarımızın temelini de bu oluşturacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeğine geçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partililerle birlikte iftarını açtı. Program duaların ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalçın Kars'ta İftar Programına Katıldı - Son Dakika

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