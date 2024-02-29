Yalova\'da 29 Şubat\'ta Nikah Masası

Yalova'da Aybike Akıncı ve Hidayet Kaynarpınar çifti, her 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu. "Artık yıl" olarak bilinen 29 Şubat'ta dünya evine giren çiftin nikahını ise Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk kıydı.
Aybike ve Hidayet çifti evlilik için 4 yılda 1 denk gelen 29 Şubat tarihini seçti. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende çiftin nikahını kıyan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çiftte bir ömür boyu mutluluklar diledi.
Damat Hidayet Kaynarpınar, 29 Şubat'ı özellikle seçtiklerini dile getirerek, "İnşallah mutlu, huzurlu bir yuvamız olur. Biz birbirimizi çok sevdiğimiz için günlerin bizim için bir önemi yok. Önemli olan birlikte olduğumuz her gün bizim için. O benim için her gün hediye. Bu yüzden de günler fark etmeksizin biz bugüne karar verdik" dedi.
"4 yıl sonra unutursa sıkıntı"
Aybike Akıncı ise katı kuralları sevmediklerini ve farklı düşünen bir yanları olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"O yüzden bir esprisi olsun istedik. 4 yılda bir olması hiç önemli değil. Eşimin de dediği gibi her gün bizim için önemli. Biz bir birimizi sevdikten sonra günlerin hiçbir önemi yok. Yeter ki birlikte yan yana olalım. Unutulmayacak bir anımız olur, hiç kimse yapmadı biz yapalım dedik. Zaten 4 yılda bir olacak yıl dönümü. Ancak 4 yıl sonra unutursa sıkıntı. Biz yan yana, sağlıklı olalım o bize yeter. Tarihle ilgili herkes şok oldu tabi. Hatta biz gün almaya geldiğimizde de memur hanımlar 'Saçmalamayın, böyle bir şey olur mu' dediler. 'Biz bugünü istiyoruz. Bir anlamı olsun' dedik."
Başkan Mustafa Tutuk ise, "Gelin hanım 4 yılda bir evlilik yıl dönümü kutlanacağını sonradan mı hatırladı, yoksa bilerek Damat bey 4 yılda bir kutlayacağı için mutlu olabilir ama ben bunu toparladım. 4 yılda bir evlilik yıl dönümünde öyle güzel hediye alacak ki gelin hanım o farkı kapatmış olacak. Öyle anlaştık damat beyle. Gençlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. 29 Şubat'ta güzel bir tarih. Unutulmaz bir an. 29 Şubat'ta nikah kıyılmasını da şiddetle tavsiye ederim." - YALOVA
Son Dakika › Yerel › Yalova'da 29 Şubat'ta Nikah Masası - Son Dakika
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplama girişimlerinin olmadığını ve partinin başarısı için herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa bunun tartışılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde daha sağlıklı bir işleyiş olmasını isterdiğini ve aday belirlendiyse arkasında durulması gerektiğini vurguladı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?