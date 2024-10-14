Yalova'ya 32 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika
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Yalova'ya 32 Yeni Emniyet Aracı

Yalova\'ya 32 Yeni Emniyet Aracı

Yalova'da emniyet güçlerine 32 yeni araç teslim edildi, güvenlik hizmetleri güçlendirilecek.

14.10.2024 17:25
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere tahsis edilen 32 yeni araç, düzenlenen törenle resmi olarak teslim edildi.

Törene Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Törende konuşan Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, yeni araçların emniyet güçlerinin sahadaki varlığını artıracağını vurguladı. Bitirik, araçların asayiş, çevre ve trafik hizmetlerinde kullanılacağını belirterek şunları söyledi: "Bugün teslim edilecek araçlarımız, emniyet güçlerimizin sahadaki görünürlüğünü artırırken, çalışmalarımızda hız ve etkinliği sağlayacaktır. Bu araçların teşkilatımızın moral ve motivasyonunu yükselteceğine ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamada önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Bu hizmet araçlarının teşkilatımıza ve Yalovamıza kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Valimize ve bu kampanyaya destek veren iş insanlarına teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum."

Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, tören sırasında yaptığı konuşmada, yeni araçların Jandarma teşkilatının sahadaki etkinliğini artıracağını ifade etti. Araçların geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Altın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu araçlar, şehirden köylere, dağlardan ovalara kadar her noktada vatandaşımıza hizmet götürürken etkinliğimizi artıracaktır. Zorlu arazi şartlarında, trafik denetimlerinde, acil müdahalelerde ve suçla mücadelede bizlere büyük bir avantaj sağlayacak bu araçlar, halkımızın huzurunu koruma yolundaki kararlılığımızı pekiştirecektir. Devletimizin bizlere sağladığı bu imkanlar sayesinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizi eksiksiz yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Yalova'yı en güvenli şehirler arasına taşıyoruz"

Törenin kapanış konuşmasını yapan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı kampanya çerçevesinde Yalova'da emniyet ve asayiş hizmetlerinin güçlendirildiğini ifade etti. İş dünyasının ve hayırseverlerin katkılarıyla büyük bir başarı elde edildiğini belirten Vali Kaya, yeni araçların güvenlik hizmetlerine katkı sağlayacağını belirterek şöyle konışt:

"Toplamda 32 aracın 20 tanesi trafik hizmetlerine ayrılmıştır. Bu araçlar, bir kısmı genel bütçeden, bir kısmı ise hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla temin edilmiştir. İlimiz, hem turizm hem de sanayi açısından büyük bir potansiyele sahip bir kenttir. Güvenlik hizmetlerimizi her geçen gün daha ileri taşımak, teknolojik altyapımızı ve personel sayımızı artırarak kentimizi en güvenli şehirler arasına taşımak hedefimizdir." Vali Kaya, 2024 yılı içinde Yalova'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli bir azalma kaydedildiğini belirterek şu istatistikleri paylaştı: "2024 yılı içinde Yalova'da kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta yüzde 7'lik, mal varlığına karşı işlenen 7 önemli suçta yüzde 39'luk bir azalma kaydedilmiştir. Evden hırsızlıkta yüzde 59, otodan hırsızlıkta yüzde 68 ve iş yerinden hırsızlıkta yüzde 48 oranında düşüş yaşanmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise bin 747 kişi yakalanmış, 113'ü tutuklanmış ve yaklaşık 41 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Tören, konuşmaların ardından duaların edilmesi ve kurdele kesimiyle son buldu. Teslim edilen yeni araçlar, Yalova'da emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere yola çıktı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'ya 32 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika

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