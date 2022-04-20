Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor

20.04.2022 11:47

Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyorVAN Van'da havaların ısınmasıyla birlikte yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteklerinde uçuş antrenmanlarına başladı.

Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor

VAN Van'da havaların ısınmasıyla birlikte yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteklerinde uçuş antrenmanlarına başladı.

Van'da Gevaş ilçesi Artos Dağı, Abalı Mevkiinde, Erek Dağı, Dağönü Mahallesi Gören Dağı başta olmak üzere ilimizin 150 metreden yüksek olan ve rüzgarı karşıdan alan bütün yamaç, tepe ve dağlarında yamaç paraşütü uçuşları yapılıyor. Yaz, kış yapılan bu spor yağış ve sert rüzgar olmadığı sürece uçuşlar gerçekleştirilebiliyor.

Yamaç paraşütçü Kenan Çiftçi, beraberindekiler ile birlikte Erek Dağı'na çıkarak burada yamaç paraşütü uçuşlarının startını verdi. Burası kendilerinin eğitim alanı olduğunu ifade den Çiftçi, "Yaklaşık 2 yıldır bu sporu yapıyorum. Sezon öncesi antrenman yapıyoruz. Bu günde ilk kez nişanlımı uçurdum. Genelde bizim uçuş yaptığımız yerler Mollakasım ile Ayanis mahallesi civarıdır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunuyum. Aynı zamanda doğa sporları kulübüm var benim. Biz kulüp aracılığı ile uçuşlar, çeşitli esktrem sporları yapıyoruz. Sezon daha başlamadı. Yaptığımız antrenmanlara sezona bomba gibi gireceğiz" dedi.

Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor
Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor
Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor
Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor

YORUMLAR
500
Kuyum sektörü 'Doğu'nun incisi' Van'da buluşuyor Kuyum sektörü 'Doğu'nun incisi' Van'da buluşuyor Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Toros Dağları, Çiftçi, Gevaş, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:57:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement