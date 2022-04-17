Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Senaryo gereği sis ve patlama sonrasında binalar tahliye edildi.

BURDUR - Burdur'da AFAD ekiplerinin öncülüğünde 400 vatandaş ile birlikte yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi 3'üncü Tuna Sokak'ta mahalle sakinleri ve AFAD ekipleri ile birlikte yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat akışında senaryoya göre sis ve patlama sonrasında binalar tahliye edildi. Gönüllülerden seçilen yaralılar ambulansa taşındı. Binada mahsur kalan gönüllüler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. AFAD gönüllüleri tarafından mahalle sakinlerine yangın tüpü kullanımı ve yangına ilk müdahale dersleri verildi.

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, "Bugün ilimizde yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Biz Burdur'da yaklaşık 210 bin vatandaşımıza temel afet bilinci eğitimi verdik. 2022 yılı bakanlığımız tarafından tatbikat yılı ilan edildi. Bunun amacı geçen yıl verdiğimiz eğitimlerin vatandaşlarımızda doğru davranış şekillerine dönüşmesi. Gelecek süreçte ilimizde yeni tatbikatlar planlamaktayız. Bu yılın ilk tatbikatını burada yaptık. Vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bugün 20'ye yakın apartman ve 400'e yakın mahalle sakinimiz bugün tatbikatlara katıldı. Yangınlar ve afetler ilimizin gerçeği. Vatandaşlarımız muhakkak evlerini yangına karşı sigorta yaptırsınlar ve evlerinde mutlaka 1 adet yangın tüpü bulundursunlar" şeklinde konuştu.