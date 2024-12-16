Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift

Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift

Amasya'da yangın çıkan evlerinde her şeyini kaybeden yaşlı çift komşularına sığındı.

16.12.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Albayrak köyünde evlerinde yangın çıkan yaşlı çiftin bütün eşyaları kül oldu. Kış günü evsiz kalan yaşlı çift, komşularına sığındı. "Kaderde bu da varmış" sözleriyle canlarını kurtardıklarına şükreden Ali Karaca gözyaşlarını tutamayarak, "Her şeyimiz kül oldu, sadece sırtımdaki ceket kaldı" dedi.

İl merkezine 55 kilometre mesafedeki köyde evin bacasından çıkan yangın kısa sürede bütün odaları sardı. O esnada şans eseri evin dışında olan çift bir anda kabus yaşadı. Koltuk değneklerinin yardımıyla yürüyebilen bedensel engelli Ali Karaca (68) ve eşi Atike Karaca (68), yangını gözyaşları içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye harabe haline gelen ev ve küle dönen eşyalar kaldı.

"Her şeyimiz yandı kül oldu, sadece sırtımdaki ceket kaldı"

Çamaşır makinesini henüz 2 ay önce taksitle aldıklarını belirten 3 çocuk sahibi Ali Karaca, "Her şeyimiz yandı, kül oldu. Sadece sırtımdaki ceket kaldı. Komşumuza sığındık" diye konuştu.

Çocukları İstanbul'da yaşayan Karaca, "Evimizi, eşyalarımızı yıllardır çabalarımızla yapıp almıştık. Kaderde bu da varmış. Allah sıhhat versin. Yine de halimize şükredip duruyoruz" şeklinde konuştu.

"Çamaşır makinesini yeni almıştık"

Yardım beklediklerini anlatan Atike Karaca da "Çamaşır makinesini yeni almıştık. Yangın evi 5 dakikada sardı. Kırk yıllık emeklerimiz kül oldu. Bu yaştan sonra yeniden nasıl toparlayacağız bilemiyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, amasya, Güncel, Yerel, evsiz, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta 4 dakikada 2 gol oldu Canlı anlatım! Dev maçta 4 dakikada 2 gol oldu
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:28 TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
10:00 Jose Mourinho, Sergen Yalçın’ı şaşkına çevirdi Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 22:24:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.