Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan yaralı erguvani balıkçıl kuşu; gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken yaralı erguvani balıkçıl ekiplerce teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı kuşun gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Göçmen bir kuş olan erguvani balıkçıl sığ sularda yaşamayı sever. Menülerinde genellikle küçük balıklar, kurbağalar, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar yer alır. Son derece hassas bir kuş türü olup birçok faktör bu türün neslinin devamını olumsuz yönde etkilemektedir. Yuvalarını genellikle saz aralarına yaparlar. Bu nedenle sazlık alanlarda çok daha dikkatli olunması gereklidir. Ekolojik sistemde oldukça önemli bir yere sahip olan balıkçıl kuş türlerinin avlanılması 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca yasaktır. - KAYSERİ