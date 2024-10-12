Yaralı Kumru Tedavi Altına Alındı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan kumru tedavi altına alındı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye esnasında ekipler yaralı halde bir kumru buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından alınan kumru; tedavi, bakım ve tekrar doğaya salınması amacıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AYDIN