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Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi - Son Dakika

Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi

02.01.2022 12:20
Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, devlet memuru eşe yoksulluk nafakası ödenmemesi yönünde karar verdi.

Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasına gerek olmadığı vurgulandı.

Kararda şöyle denildi:

"Toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

"İŞTİRAK NAFAKASI ÇOK"

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir."

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Yoksulluk, Yargıtay, Memur, Türk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay, memur eşe nafaka ödenmemesi yönünde karar verdi - Son Dakika
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