Kiracı, mahkeme kararına rağmen evi boşaltmamıştı, Yargıtay emsal bir karar ile ev sahibini haklı buldu - Son Dakika
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Kiracı, mahkeme kararına rağmen evi boşaltmamıştı, Yargıtay emsal bir karar ile ev sahibini haklı buldu

06.05.2023 13:13
Kiracı, mahkeme kararına rağmen evi boşaltmamıştı, Yargıtay emsal bir karar ile ev sahibini haklı buldu

Hayat pahalılığını bahane edip, eski kiracılarını çıkarıp fahiş fiyattan evlerini kiraya verenlere yönelik tartışmalar sürerken Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Yüksek Mahkeme; yargının 'boşalt' kararına rağmen evi tahliye etmeyen kiracıya verilen beraat kararını bozdu. Mahkeme kararına direnen kiracının 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçunu işlediği ifade edildi.

Yıllardır kiracı olarak oturduğu dairenin satılmasıyla şok yaşayan kiracı, yeni mülk sahibinin 'boşalt' telkinlerine kulak asmayınca olanlar oldu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan ev sahibi, evi satın almasına rağmen bir türlü boşalttıramadığını öne sürdü. Yıllar süren davaya son noktayı koyan mahkeme, kiracının tahliyesine hükmetti. Mahkeme kararı kesinleşmesine rağmen kiracı, evi boşaltmamakta direndi.

KARARI YARGITAY'A TAŞIDI

Bu kez davacı ev sahibi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutarak kiracı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinde düzenlenen 'Hakkı olmayan yere tecavüz etme' iddiasıyla dava açtı. Mahkeme, kiracı hakkında beraat kararı verdi. Yıllardır mağduriyetinin sürdüğünü belirten davacı ev sahibi, beraat kararını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

"BERAAT HÜKMÜ HUKUKA AYKIRIDIR"

Kararda; davanın ev sahibi lehine sonuçlanmasına rağmen sanığın işgaline devam ederek hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Katılanın suça konu sanığın oturmuş olduğu taşınmazı satın alıp, taşınmazı tahliye etmesi için sanık aleyhine müdahalenin meni davası açtığı, davanın katılan lehine sonuçlanıp kesinleşmesine rağmen, sanığın taşınmazı işgale devam ettiği belirlenmiştir. Mahkemece 'taraflar arasında hukuki ihtilaf bulunduğu' gerekçesine dayanılmış ise de dava dosyası çerçevesinde taraflar arasında herhangi bir hukuki ilişkinin bulunduğuna dair bir delil yer almamaktadır. Bu itibarla, sanığın katılanın taşınmazını işgalinin bir hakka dayanmadığı anlaşılmakla yerinde olmayan gerekçeyle kurulan beraat hükmü hukuka aykırıdır."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kiracı, mahkeme kararına rağmen evi boşaltmamıştı, Yargıtay emsal bir karar ile ev sahibini haklı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiracı, mahkeme kararına rağmen evi boşaltmamıştı, Yargıtay emsal bir karar ile ev sahibini haklı buldu - Son Dakika
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