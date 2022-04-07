Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler - Son Dakika
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Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler

07.04.2022 11:44
Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler

Akıl ve Zeka Oyunları Şehitkamil İlçe Yarışması, 50 farklı okuldan 200'ün üzerinde oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Akıl ve Zeka Oyunları Şehitkamil İlçe Yarışması, 50 farklı okuldan 200'ün üzerinde oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli organizasyonda katılımcı öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, branş eğitmenlerinden gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şehitkamil İlçe Yarışması, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde 2 farklı kategoride 200'ün üzerinde öğrencinin dostça mücadelesine sahne oldu. 5 farklı oyun üzerinden düzenlenen yarışmaya öğretmenler ve öğrenci velileri de büyük ilgi gösterdi.

Yarışmanın ödül töreni öncesinde katılımcı öğrencilerle yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Başkan Fadıloğlu, 'Hamleni Yap Projesi' ile yarışmacı öğrencilere, satranç eğitim seti ve çeşitli eğitici materyaller armağan etti.

"Akıl ve zeka oyunlarını okullarımızda yaygınlaştıracağız"

Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de akıl ve zeka oyunları faaliyetlerini yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında, "Akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizi bu alana yönlendiren ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayan değerli öğretmenlerimize ve saygıdeğer öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum. Akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilişsel ve sosyal alanda gelişiminde büyük rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl ilçemiz genelindeki tüm ilkokullarımıza akıl ve zeka oyunları setleri armağan etmiştik. Bu yıl inşallah bu çalışmamızı ortaokullarımıza ve liselerimize de taşıyacağız. Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlediğimiz sportif faaliyetlere akıl ve zeka oyunları yarışmalarını da eklemiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde nisan ayı içinde Akıl ve Zeka Oyunları Gaziantep İl Yarışması'nı da düzenleyeceğiz. Bu aşamadan sonra ilimizi ulusal platformda temsil edecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler
Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler
Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler
Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler
Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler
Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Şehitkamil, Gaziantep, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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