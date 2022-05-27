Yaşamını yitiren kılavuz kaptanlar Çanakkale'de anıldı - Son Dakika
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Yaşamını yitiren kılavuz kaptanlar Çanakkale'de anıldı

27.05.2022 00:59
Yaşamını yitiren kılavuz kaptanlar Çanakkale'de anıldı

Çanakkale'de 23-27 Mayıs Kılavuz kaptanlar haftası nedeniyle hayatını kaybetmiş olan kılavuz kaptanlar anısına Çanakkale Boğazına çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de 23-27 Mayıs Kılavuz kaptanlar haftası nedeniyle hayatını kaybetmiş olan kılavuz kaptanlar anısına Çanakkale Boğazına çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de Kılavuz Kaptanlar Haftası dolayısıyla KIYEM-1 botu ile Çanakkale Boğazında anma töreni gerçekleştirildi. KIYEM-1 botu ile Çanakkale Boğazına açılan protokol üyeleri hayatlarını kaybeden kılavuz kaptanlar anısına denize çelenk bırakırken, KIYEM-1 botu da boğazdan geçen gemileri selamladı.

"Kılavuz kaptanlar yılda 50 bin gemiye en kaliteli hizmet sağlıyorlar"

Gerçekleşen törenin ardından açıklama yapan KEGM Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik, "Deniz şehitlerimizi ve meslek şehitlerimizi anmak adına denize çelenk bırakarak hepsinin ruhlarını şah ediyoruz. Bu amaçla sayın valimizin, sayın genel müdürlüğümüzün destek ve katkılarıyla bizde Çanakkale Boğazında KIYEM-1 botumuzla denize açılarak çelengimizi bıraktık, dualarımızı ettik. Allah bütün şehitlerimize, denizcilerimize ve milletimize selamet versin. Kılavuz kaptanlar Türkiye'nin bütün limanlarında ve Türk boğazları bölgesinde yılda yaklaşık 50 bin kadar gemiye en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Gemilerin boğazlarımızdan ve denizlerimizden emniyetli geçmesi yükleme boşaltma operasyonları için limanlara yanaşmasında bu işin en önemli ayağı olarak iş yapmaktadırlar. Bu görev aynı zamanda tedarik zincirinin de en önemli parçası olup, bütün dünyanın kabul ettiği kalitede ve nitelikteki kaptanlarımız tarafından, bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün koordinasyonunda sürdürülmektedir" dedi.

Gerçekleştirilen törene; Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Çanakkale Liman Başkanı Cüneyt Aydemir, Kepez Limanı Ticaret Direktörü Evren Beceren, GESTAŞ Operasyon Müdürü Naci Gündoğdu, KEGM Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik katıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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