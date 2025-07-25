Yaşar Güler IDEF 2025'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Yaşar Güler IDEF 2025'te Temaslarda Bulundu

25.07.2025 12:49
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Milli Savunma Bakanı Güler, IDEF 2025'te misafir bakanlarla görüşmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) temaslarını sürdürüyor.

IDEF 2025 İstanbul Fuar Merkezi'nde 4'üncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, misafir bakanlarla görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Güler, Nijer Savunma Bakan Yardımcısı Issa Kache Sani'yi ve Suudi Arabistan Askeri Sanayii Genel Kurumu Başkanı, Savunma Bakan Yardımcısı Khalid bin Hussein Al-Bayari kabul etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşar Güler IDEF 2025'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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