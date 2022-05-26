Yaşayan Şehir Müzesi Müzeler Haftasında minik konuklarını ağırladı - Son Dakika
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Yaşayan Şehir Müzesi Müzeler Haftasında minik konuklarını ağırladı

26.05.2022 11:02
Yaşayan Şehir Müzesi Müzeler Haftasında minik konuklarını ağırladı

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Müzeler Haftası dolayısıyla minik öğrencileri ağırladı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Müzeler Haftası dolayısıyla minik öğrencileri ağırladı.

Başta Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri olmak üzere, kentte eğitim faaliyetlerini sürdüren Bahçelievler Anaokulu, Balahatun Anaokulu ve Ertuğrulgazi İlkokulunda okuyan öğrenciler, Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Müzedeki bölüm ve odaları ziyaret eden öğrenciler, merak ettikleri soruların cevaplarını buldu, hatıra fotoğrafları çektir ve müze bahçesinde boyama etkinliği yaptı.

Müze görevlilerinin müze ile şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında öğrencilere anlatımlar yaptığı ziyaret sonunda öğrenciler, Müzeler Haftasını kutladı. - BİLECİK

Yaşayan Şehir Müzesi Müzeler Haftasında minik konuklarını ağırladı
Yaşayan Şehir Müzesi Müzeler Haftasında minik konuklarını ağırladı
Yaşayan Şehir Müzesi Müzeler Haftasında minik konuklarını ağırladı

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Kaynak: İHA

Türkan Saylan, Bilecik, Çocuk, Müze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşayan Şehir Müzesi Müzeler Haftasında minik konuklarını ağırladı - Son Dakika


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