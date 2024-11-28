Yasin Çelik Anısına Mangala Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yasin Çelik Anısına Mangala Turnuvası

Yozgat'ta öğretmenler, vefat eden arkadaşları Yasin Çelik anısına mangala turnuvası düzenledi.

28.11.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken yaşta kaybettikleri öğretmen arkadaşlarını, mangala turnuvası ile andılar

YOZGAT - Yozgat'ta geçtiğimiz ay vefat eden Öğretmen Yasin Çelik anısına öğretmen arkadaşları tarafından mangala turnuvası düzenledi.

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu'nda Müdür Yardımcısı olan Yasin Çelik, 29 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etmesi dolayısıyla herkesi derinden üzmüştü. Meslektaşları, genç öğretmenin ardından hatırasını yad etmek için geleneksel Türk zeka oyunu olan mangala turnuvası düzenledi. Akıl ve Zeka Oyunları İl Koordinatörü olan ve etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Halil İbrahim Kartal, "Sorgun ilçemizde yıllardır düzenlediğimiz turnuvalardan birisini bugün gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler turnuvamızın ayrı bir önemi var. Yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz Yeşilyurt İlkokulu Müdür Yardımcısı arkadaşımız Yasin Çelik öğretmenimizin anısına hem de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimiz arasında mangala turnuvası düzenlemek istedik. Sağ olsun 30 öğretmenimiz de turnuvamıza katıldı. Turnuvamız aynı zamanda ödüllü bir turnuva. Sorgun Kaymakamlığı ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve Yasin Çelik arkadaşımızı anmak adına burada bulunan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya çeşitli okullardan 30 tane öğretmen katıldı. 5 tur oynanan oyunda, katılımcılar bir program aracılığıyla oyunlarını oynadı sıralamaya girdi. Oyun 3 set üzerinden yapıldı. 2 set alan kişi o oyunu kazanmış oldu. Oyunun sonunda en çok tur kazanan birinci sayıldı. İlk dörde giren katılımcılara ödülleri verildi. Katılan herkese katılım belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Kültür, Yozgat, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yasin Çelik Anısına Mangala Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:35 AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:50:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yasin Çelik Anısına Mangala Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.