Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek - Son Dakika
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Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek

05.04.2022 12:35
Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine her gün sıcak yemek götürerek hayatlarını kolaylaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine her gün sıcak yemek götürerek hayatlarını kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in yemek ikramı ile yaşlı vatandaşların 'akşam ne yiyeceğim' sorunu ortadan kalkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi'nde her gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kazanlar dolusu yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanıyor. Tek tek paketlenen yemekler, yalnız yaşayan çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yemek pişirmekte zorlanan yaşlı vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Her gün 2 öğün olmak üzere 3 çeşit yemek, sıcak bir şekilde sofralara geliyor.

"Büyük kolaylık"

Alanya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan yaşlı vatandaşlar her gün sıcak yemek getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını görünce mutluluk duyuyor. Alışverişe çıkamayan, evlerinde yemek yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşların hayatları, kapılarına getirilen yemeklerle kolaylaştırılıyor. Büyükşehir ekipleri, birçoğu çeşitli hastalıklar nedeniyle ilaç kullanan vatandaşların evlerinde yemeklerini hazır ederek, ilaçlarını saatinde almalarını sağlıyor.

"Vatandaşlar memnun"

80 yaşındaki Zeynep ve Ömer Tufan çifti, yemek yapmakta zorlandıklarını gelen yemeklerin kendileri için çok iyi olduğunu söyledi. Ayşe Sevindi isimli vatandaş ise "Her gün sıcak yemeğim geliyor, rahat ediyorum. Benim gözlerim biraz az görüyor. Yemek yapamıyorum, çok memnunum" dedi.

"Sıcak yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi sorumlusu Emine Keyaoğlu, her gün yaklaşık 400 vatandaşa sıcak yemek servisinde bulunduklarını belirterek, "Ana yemek, pilav, tatlı veya meyvesi ile her gün 3 çeşit, 2 öğün yemeğimiz vatandaşlarımızın evlerine teslim ediliyor. Özellikle yalnız yaşayan, yaşlı ve yemek yapmakta zorluk çeken vatandaşlarımızı tespit ederek, evlerine sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Çok güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek

YORUMLAR
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yemek Tarifi, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek - Son Dakika


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