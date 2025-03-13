Yatağan'da çöplük yangını
MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki çöplük alanda akşam saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Yangına Menteşe'den takviye ekipler sevk edildi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan çöplük yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf edilirken, Menteşe ilçesinden de takviye ekipler sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangının çevreye yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Yerel › Yatağan'da Çöplük Yangını Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
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