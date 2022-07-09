Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor

09.07.2022 09:22

Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyorSAMSUN Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek Ormanı'nın sevimli misafirleri, yavrularını büyütüp uçuşa hazırlıyor.

Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor

SAMSUN Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek Ormanı'nın sevimli misafirleri, yavrularını büyütüp uçuşa hazırlıyor.

Her yıl bahar aylarında Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye gelen leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek Ormanı'nı şenlendiriyor. Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarına dişilerinden önce gelen erkek leylekler, yuvalarını tamir ettikten sonra nisan ayında dişi leyleklerin gelmesiyle çiftleşerek yavrularını büyütüyor. Serpilen yavru leylekler büyük göçe hazırlanıyor.

Yavrular 4 haftalık bakımın ardından uçuş için hazırlanıyor. Bölgede 5 aylık bir süre kalacak leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.

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Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Türkiye, Afrika, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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