Yavuzeli'nde Orman Direnişi

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Haber: Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP)- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde köylüler, bölgedeki ormanlık alanın mermer ocağına dönüştürülmek istenmesine karşı direnişlerini sürdürüyor. Üçüncü kez numune almak için alana gelen şirket, jandarma desteğiyle sahaya girerken köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Bölgeye giden CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, "Ormanlık alan en az 10 bin vatandaşımıza hayat oluyor. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan bu sürdürülebilirliğimiz ormanlık alanda ranta kurban edilmek isteniyor" dedi.

Yavuzeli'nin Karabey, Süleymanobası, Kekliktepe ve Çimenli mahallelerinde köylüler, ormanlık alanlarının mermer ocağına dönüştürülmesine karşı direnişlerini sürdürüyor. Şirket yetkililerinin jandarma, TOMA ve çevik kuvvet eşliğinde ormanlık alana giderek numune alma girişimi, köylülerin tepkisiyle engellenmeye çalışıldı. şirket, köylülerin itirazlarına rağmen numune alarak alandan ayıldı.

Bölgeye giden CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, ormanlık alanın 3- 4 köyün ortak mera alanı olduğunu belirterek, köylülerin haklı mücadelesine dikkati çekti. Meriç şunları söyledi: "Ormanlık alan en az 10 bin vatandaşımıza hayat oluyor. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan bu sürdürülebilirliğimiz ormanlık alanda ranta kurban edilmek isteniyor. Devletin hiçbir işi kalmadı, bu ormanı birilerine peşkeş çekiyor. Akıllara bu geliyor. Bu ormana zarar gelmeyeceğine sizlere söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu mücadelede köylümüzün yanındayız"

"Bu topraklar, köylülerimizin geçim kaynağı ve nefes aldığı yerdir. Bölge halkının bu haklı mücadelesinde onların yanında olmaya kararlıyız," ifadelerini kullanan Meriç, Tarım ve Orman Bakanı ile yaptığı görüşmeye de değindi. Meriç, bakanlığın bölgeye mermer ocağı yapılmayacağına dair güvence verdiğini belirtti ancak, verilen sözden geri dönülmesi durumunda köylülerle birlikte dayanışmayı sürdüreceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.