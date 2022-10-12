Yayladan dönüşler devam ediyor - Son Dakika
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Yayladan dönüşler devam ediyor

12.10.2022 23:16

Yayladan dönüşler devam ediyor Hayvan yetiştiricileri, çoban bulmakta zorlanıyorlar Malatya'da hayvancılıkla geçimlerini sağlayan yetiştiricilerin havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşleri devam ediyor.

Yayladan dönüşler devam ediyor

Hayvan yetiştiricileri, çoban bulmakta zorlanıyorlar

MALATYA - Malatya'da hayvancılıkla geçimlerini sağlayan yetiştiricilerin havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşleri devam ediyor.

İlkbahar ayında hayvanları ile birlikte yaylalara göç eden vatandaşlar, havaların soğumasıyla geri dönmeye başladı. Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Taş, "Yaylaya giderken ve dönerken zorluk çekiyoruz. Yayladan yeni geliyoruz. Suyumuz yok, yerleşim yerimiz mera olduğu için çadır alıyoruz. Kışın çok mağdur oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Taş, çoban bulamadıklarını da ifade ederek, "Bulsak da randıman alamıyoruz. İlgilenmiyor, hayvanlarımız ölüyor. 8-10 bin lira maaş isteyen var, sigorta istiyorlar. Bizim bütçemiz ne, biz kazanamıyoruz ki 8-10 bin lira maaş verip, sigorta yapalım" diye konuştu.

Üretici Hüseyin Çubuk ise "Yaylada 5,5 ay kaldık. Yol sıkıntısı var. Giderler çok fazla" dedi.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, "Yayla dönüşü devam ediyor. Kış geliyor, havalar soğudu. Gidiş ve gelişlerde ulaşımda sıkıntı olabiliyor" dedi.

Akın, hayvan üreticilerin yaylaya gidiş ve dönüşlerde birçok sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, "Çobanlık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği zor bir iş. Bu noktada da birçok sıkıntıları oluyor. Bunları gerekli yerlere iletip çözmeye çalışıyoruz. Bazen de çözemediğimiz oluyor. Yetiştiricilerin en büyük sıkıntılarından birisi yaylaya çıktıktan sonra hem kendi hem de hayvanlarıyla ilgili ihtiyaçlarda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bunlarla ilgili projelerimiz var. 5-6 milyonluk yatırım yapıldı. Sulaklarla ilgili, sondaj ve güneş enerjisi panelleriyle ilgili çalışmalar oldu ama bunlar yeterli değil. Üreticileri daha fazla desteklememiz lazım. Bu insanların yayladaki temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Zor bir iş yapıyorlar, bundan dolayı da desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

(EA-NA-CC-Y)

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu
Kaynak: İHA

Sigorta, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yayladan dönüşler devam ediyor - Son Dakika

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