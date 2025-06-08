Yaz Sıcakları Devam Edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Az bulutlu ve açık 24
Trabzon: Az bulutlu ve açık 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL
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