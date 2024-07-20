Yazar Ercan Çalışkan, Şehit Tunahan Yavuz İsmine Kütüphane Yaptırmak İçin Kitap Gelirini Bağışladı

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Yazdığı 'Yollar Kesişince' adlı romanında katıldığı Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ismini yaşatan yazar Ercan Çalışkan, kitabın gelirini şehidin isminin verildiği okula kütüphane yapılması için bağışladı. Katıldığı zorlu operasyonlarda dahi kitap okumayı ihmal etmeyen ve silah arkadaşlarına kitap okumayı sevdiren Şehit Tunahan Yavuz, çocukların kitap okumasına vesile olacak.

Kuzey Irak'ta katıldığı Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensuplarınca kurulan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 Aralık 2022'de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düştü. Şehit üsteğmenin ismi Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin girişimleriyle ailesinin de ikamet ettiği Mudanya'da yeni yapılan bir ilkokula verildi.

Öğretmenlikten emekli olan ve emekliliğe ayrılmasıyla birlikte hikaye türünde kitap yazan Ercan Çalışkan, yayınladığı 3 kitabın ardından arkadaşlarının da yönlendirmesiyle roman yazmaya karar verdi. Yazdığı romanda 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısıyla şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve lisede öğretmenlik yaptığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman komutanlarından Emekli Albay Güven Şağban'a da yer verdi. Romandaki hikaye gereği şehit olacak bir üsteğmen için isim araştıran Çalışkan, internette Şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ismine rastladı. Şans eseri aynı ilçede ve aynı mahallede oturduklarını öğrendiği şehidin ailesiyle, çocuklarının ismini kullanmak için şehidin babası Sadık Yavuz ile irtibata geçti. Romandan Şehit Tunahan Yavuz'un geçtiği bölümü gönderen Çalışkan, baba Yavuz'un duygulanarak kendisini geri aradığını ve memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. Daha sonra Çalışkan ve Yavuz Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu açılışında bir araya geldi. Şehidin hikayesinden etkilenen Çalışkan, adına açılan okula katkıda bulunmak maksadıyla, kitaptan elde ettiği geliri okula kütüphane yapılması için bağışladı.

Şehit babası kitabı okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Kitabında oğlunun ismini geçirdiği kısmı Sadık Yavuz'a göndermesinin ardından aralarında duygusal bir konuşma geçtiğini ifade eden Ercan Çalışkan, "3 tane hikaye kitabının arkasından 'Yollar Kesişince' adlı romanımı yazdım. Çok ilginç bir hikayesi var ve nihayetinde geçtiğimiz ay kitabımız raflara yerleştirildi. Romanın 3 ana kahramanı var. Bu 3 ana kahramandan biri şehit Aybüke öğretmen. Öğretmenimizin anısını yaşatmak için bu adı kullandım. 2'inci kahramanımız Avaşin. Avaşin Kürtçede deniz anlamına gelir. Avaşin karakteri mezrada doğmuş, babası çok okutmak istiyor ama şartlar onu dağa yönlendirmiş. İşte burada bir empati devreye giriyor. 3'üncü kahramanımız Güven. Güven benim öğrencimdi. Liseyi ben okuttum. Kendisi askerdi, kitap için danışmanlık yaptı. Bu 3 kahramanın yolları kesişti ve 'Yollar Kesişince' adlı kitap ortaya çıktı. Kitaba ekleyeceğim bölümde 2 operasyon var. Bir üsteğmen şehit olacak. Tıpkı Aybüke gibi internete girdim şehit üsteğmen yazdım ve karşıma Tunahan ismi çıktı. Tunahan'ın kısmını çok beğendim ve soyadını da kullanmak istedim. Yasal zorunluluk yok ama aileden de izin almak istedim. Araştırdığımda Mudanya'da Halitpaşa Mahallesi'nde yaşadığını öğrendim. Bende aynı yerde yaşıyorum. Hızlı bir şekilde şehidimizin babası Sadık beye ulaştım ve yapmak istediklerimi anlattım. Başta biraz mesafeli yaklaştı ve ona bir bölüm gönderdim. Okuduktan sonra Sadık bey bana döndü, hem ağladı hem anlattı ve 'tabi ki kullanabilirsiniz hocam' dedi. Biz Sadık bey ile bu şekilde tanıştık. Ertesi gün de Tunahan Yavuz'un isminin verildiği okulun tabela asma töreni vardı. Yüz yüze de ilk kez bu okulda bir araya geldik" dedi.

"Kitaptan gelecek 1 kuruşu bile harcamayı yediremezdim"

Yazdığı romandan çok etkilendiğini ve gelirinin kendisine kalmasını uygun bulmadığını ifade eden Çalışkan, "Ben bu kitaptan gelecek 1 kuruşu bile kendime harcamayı yediremezdim. Sadık bey ve yayıncım ile görüştük. Yayıncım da kendi hakkından vazgeçti. Yayınladığımız kitabın geliri ile Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'nun kütüphanesini yaptırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu gün itibari ile 75 bin liraya ulaştık. İnşallah güzel şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

Tabur komutanıyla aynı mağarada şehit düştü

Oğlunun birçok sınır ötesi operasyona katıldığını ifade eden Şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un babası emekli Jandarma Kıdemli Başçavuş Sadık Yavuz, "Kuzey Irak'ta yapılan bütün operasyonlara katıldı. 2020'den itibaren Pençe-Kaplan, Pençe-Yıldırım, Pençe-Şimşek, Pençe-Kilit operasyonlarında bulundu. 2021 yılında komando ihtisas süreci başladı. 2022 yılında bu kez farklı bir tabura bölük komutanı olarak atandı. 5 Aralık 2022 tarihinde o acı haberi duyduk. Tabur komutanı ile birlikte 5 Aralık 2022 tarihinde aynı mağarada tabur komutanı şehit oldu, Tunahan ağır yaralı olarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 Aralık 2022 tarihinde şahadete yürüdü" diye konuştu.

Oğlunun şahadeti yeni bir dostluğun başlangıcı oldu

Romanda oğlunun olduğu kısımları okuduğunda oldukça etkilendiğini söyleyen baba Yavuz, "Evde oturduğum bir gün telefon geldi. Ercan bey kendisini tanıttı ve kitap çalışmasından bahsetti. 'Roman yazıyorum ve bu romanda da Tunahan'a yer vermek istiyorum' dedi. Kitaptan bir bölüm atmasını rica ettim. Daha sonra Tunahan'ın olduğu kısmı bize gönderdi. Zaten çocuğumuzun isminin geçtiği her şey bizim için çok değerli. Beni etkiledi, içime işledi. Ercan beyi tekrar aradım ve memnuniyetle kabul ettiğimi söyledim. O sıra aramızda duygusal bir konuşma da geçti. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi girişimleriyle ilçemizde yapılan bir okula oğlumun ismi verildi. Açılışına Ercan beyi de davet ettim. Birkaç ay geçtikten sonra kitabın bittiğini söyledi ve kitabın gelirinin okula bağışlayarak kütüphane oluşturmak istediğini söyledi. Bu bizi çok duygulandırdı. Şu anda da devam eden bir dostluğumuz var" ifadelerini kullandı.

Silah arkadaşlarına okumayı sevdirmişti, çocukların okumasına vesile olacak

Oğlunun zorlu operasyon şartlarında dahi kitap okuduğunu ve arkadaşlarına da kitap okumayı sevdirdiğini söyleyen Yavuz, "Bu işe bizden çok şehidimiz sevinmiştir. Kendisi okumayı o kadar çok seviyordu ki kaldığı o zor şartlarda bile kendine bir kütüphane oluşturmuş. Onun sayesinde yapıyoruz biz bunu, o bizi yönlendiriyor. Ercan bey de bu işe önayak olanlardan birisi. Çocuğumuzun isminin unutulmayacak olmasından dolayı çok seviniyoruz. Tunahan'ın oturup bir televizyon dizisi izlediğini hiç görmedim. Her zaman oturur okurdu. Şu anki görev yaptığı arkadaşlarıyla da konuşuyoruz, onları bile okumaya alıştırmış, okuma sevgisi aşılamış. Şehit olmadan bir hafta önce çocuğuma bir koli kitap gönderdim. O sırada Kuzey Irak'taydı. Gönderirken de 'bu kitapları nasıl vakit bulup okuyorsun' diyordum. Gerçekten de oradaki arkadaşlarının söylemleri arazide bile boş vakitlerinde oturup kitap okuyormuş" dedi. - BURSA