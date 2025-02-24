Yedi Başak’tan Ramazan Kampanyası - Son Dakika
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Yedi Başak’tan Ramazan Kampanyası

Yedi Başak’tan Ramazan Kampanyası

Yedi Başak Derneği, 2025 Ramazanında 1,5 milyon ihtiyaç sahibi için iyilik kampanyası başlattı.

24.02.2025 15:38
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Yedi Başak, 2025 yılı Ramazan kampanyasını niyetli misin çağrısı ile duyurdu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu Ramazan bir buçuk milyon ihtiyaç sahibine ulaşmak için yola çıkıyor. Kapısının çalınmasını sessizce bekleyenleri bulmaya, dünyaya iyiliği ve umudu yaymaya niyet eden Yedi Başak, ihtiyacın en çok olduğu bölgelerde, özellikle Gazze, Suriye, Afganistan, Yemen, Somali, Çad ve Arakan kamplarında çalışmalar yürütecek. Yedi Başak "Niyetli misin" çağrısıyla, umudu ve iyiliği dünyaya yaymaya davet ediyor. Ablukanın halen devam ettiği Gazze'de, iftar ve sahur sofraları, sıcak yemek ikramları, kumanya, dağıtımları yapacak. Zekat, fidye ve fitreleri Gazze'ye ulaştırıp, yetim çocukları bayramlık kıyafetler ve bayram harçlıklarıyla sevindirecek. Türkiye'de, geçen Ramazan ayında olduğu gibi deprem bölgelerinde iftar ikramları, kumanya, fitre, fidye ve zekat dağıtımları gerçekleştirecek. Depremzede çocukların yüzlerinde tebessüm, ailelere umut olmaya devam edecek. Yedi Başak kadın kolları ve gönüllü ekibi evlerinde pişirdikleri yemekler ile yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde iftar sevinci yaşatmaya devam edecek. Yetim çocukları bayramlık kıyafetler ve bayram harçlıklarıyla sevindirecek.

Yedi Başak Derneği, Ramazan ayında da mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi bölgelerde çalışmalar yapmaya, iyilik projeleri gerçekleştirmeye niyetli, bu süreçte tüm hayırseverlerden destek bekliyor.

Destek olmak isteyen hayırseverler, yedibasak.org.tr adresinden online olarak, bankalardan havale ve EFT yoluyla, 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezinden, 3157'ye Kumanya, İftar, Fitre, Fidye ve Zekat yazarak 50 TL bağışta bulunarak, dernek merkezine gelerek veya temsilciliklere ulaşarak bağışta bulunabiliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Afganistan, İyilik, Suriye, Yerel, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yedi Başak’tan Ramazan Kampanyası - Son Dakika

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