Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden - Son Dakika
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Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden

15.04.2022 11:00
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden

Germencik Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoşgeldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Germencik Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoşgeldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlatılan "Hoşgeldin Bebek" projesi ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden gelirken, bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan hediye sepetleri de dağıtılıyor. Projeden memnuniyetini dile getiren aileler ise Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür ederken, 'Hoş Geldin Bebek' projesi ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "Hoş Geldin Bebek projemiz çerçevesinde bebeklerimize içerisinde ihtiyaç duyacağı tüm malzemelerin olduğu çanta hediyelerini teslim etmeye devam ediyoruz. Sağlıklı büyüsün, güzel günlerde kullansınlar" dedi. - AYDIN

Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden

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Fuat Öndeş, Germencik, Aydın, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden - Son Dakika


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