Yeni evlenecek gençlere yönelik hazırlanan evlilik kredisine esnaftan destek - Son Dakika
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Yeni evlenecek gençlere yönelik hazırlanan evlilik kredisine esnaftan destek

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Yeni evlenecek gençlere yönelik hazırlanan evlilik kredisine esnaftan destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 150 bin TL faizsiz kredi müjdesine esnaf da destek veriyor.

15.02.2025 17:13
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Yeni evlenecek gençlere yönelik hazırlanan evlilik kredisine esnaftan destek

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 150 bin TL faizsiz kredi müjdesine esnaf da destek veriyor. Aile ve Gençlik Fonu'nun talep görmesi ile evleneceklere yönelik hizmet veren mobilya sektöründen de yeni evleneceklere destek geldi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına destek verdiklerini belirten Bayrampaşa Mobilyacılar Çarşısı esnafı içerisinde beyaz eşyadan, oturma ve yatak odası takımlarından oluşan bir çeyiz setini 159 bin TL'den satışa sundu. Açıklanan kredi müjdesine çarşı olarak destek vermek istediklerini belirten Genel Müdür H. Mehmet Karaçuha, "150 bin liralık krediye istinaden bu fiyata gençlerin evini tamamlamaya çalışıyoruz. Paketimizde yatak odası, oturma grubu, yemek odası, beyaz eşya setimiz, zigon sehpa ve televizyonumuz hediye. Tamamen bir ev düzüyoruz. Biz de devletimizin gençlere verdiği bu imkanı desteklemek istedik" dedi.

Çarşıya gelen her vatandaşın kendi bütçesine göre ürün bulabileceğini belirten esnaf Aytunç Çoban ise "Ben de burada esnafım. Bu kampanyada biz de bütün esnaf olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu rakamları biz kar amacı gözeterek uygulamadık. Herkes elini taşın altına koydu ve güzel bir kampanya oluşturduk. Kampanyanın amacı da 'evlendiren kampanya' burada bütün çiftler, aileler evine uygun fiyatlı, kaliteli ürünler alabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Gençlik, Evlilik, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni evlenecek gençlere yönelik hazırlanan evlilik kredisine esnaftan destek - Son Dakika

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