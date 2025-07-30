Yeni Müftüler Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yeni Müftüler Atandı

Yeni Müftüler Atandı
30.07.2025 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Müftüsü Rüstem Can Muğla'ya, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı Erzurum'a atandı.

Erzurum Müftüsü Rüstem Can Muğla'ya atandı yerine Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı geldi.

30 Temmuz 2025 tarihli ve 32971 sayılı Resmi Gazete yayımlandı ve bir çok atama kararı çıktı. Atama kararlarında Erzurum İl Müftülüğüne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı atanırken Muğla İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can atandı.

Yaşar Çapçı kimdir?

1969 yılında Kocaeli İli Gebze İlçesinde doğdu. İlkokulu Gebze'de okudu. İstanbul Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda Hafızlığını tamamladı. Ortaokulu İstanbul Eyüp, Liseyi ise Tekirdağ İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ezher Üniversitesi Din Usulleri Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans tamamlama derslerini başarıyla tamamladı. Kocaeli'nin Derince İlçesinde İmam-Hatip olarak meslek hayatına başladı. Ankara-Kayaş/Afyonkarahisar- Ataköy'de kısa dönem er olarak vatani görevini yerine getirdi. 2000-2002 yıllarında İzmit Pertev Paşa (Yeni Cuma) Cami-i'nde İmam-Hatip olarak görevine devam etti. 2004 yılında İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi 18.Dönem "Müftülük ve Vaizlik Kursunu" bitirdi. 2004-2009 Muğla Yatağan İlçe Vaizliği, 2009-2012 Bingöl- Adaklı İlçe Müftülüğü, 2012-2014 Gaziantep İl Müftü Yardımcılığı yaptı. 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanı olarak atandı. 02.07.2021 tarih ve 2021/290 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 05.08.2021 tarihinde Muğla İl Müftüsü olarak görevine başlayan Çapçı, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Arapça biliyor - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rüstem Can, Politika, erzurum, Eğitim, Yerel, Müftü, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Müftüler Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı
Ticaret Bakanlığı’ndan ’’dijital dolandırıcılık’’ uyarısı geldi Ticaret Bakanlığı'ndan ''dijital dolandırıcılık'' uyarısı geldi
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

09:37
Fenerbahçe’den savunmaya 145 milyon euroluk sürpriz hamle
Fenerbahçe'den savunmaya 145 milyon euroluk sürpriz hamle
09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
13:32
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
13:27
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 09:43:17. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Müftüler Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.