Yeni Müftüler Atandı

Erzurum Müftüsü Rüstem Can Muğla'ya atandı yerine Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı geldi.

30 Temmuz 2025 tarihli ve 32971 sayılı Resmi Gazete yayımlandı ve bir çok atama kararı çıktı. Atama kararlarında Erzurum İl Müftülüğüne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı atanırken Muğla İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can atandı.

Yaşar Çapçı kimdir?

1969 yılında Kocaeli İli Gebze İlçesinde doğdu. İlkokulu Gebze'de okudu. İstanbul Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda Hafızlığını tamamladı. Ortaokulu İstanbul Eyüp, Liseyi ise Tekirdağ İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ezher Üniversitesi Din Usulleri Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans tamamlama derslerini başarıyla tamamladı. Kocaeli'nin Derince İlçesinde İmam-Hatip olarak meslek hayatına başladı. Ankara-Kayaş/Afyonkarahisar- Ataköy'de kısa dönem er olarak vatani görevini yerine getirdi. 2000-2002 yıllarında İzmit Pertev Paşa (Yeni Cuma) Cami-i'nde İmam-Hatip olarak görevine devam etti. 2004 yılında İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi 18.Dönem "Müftülük ve Vaizlik Kursunu" bitirdi. 2004-2009 Muğla Yatağan İlçe Vaizliği, 2009-2012 Bingöl- Adaklı İlçe Müftülüğü, 2012-2014 Gaziantep İl Müftü Yardımcılığı yaptı. 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanı olarak atandı. 02.07.2021 tarih ve 2021/290 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 05.08.2021 tarihinde Muğla İl Müftüsü olarak görevine başlayan Çapçı, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Arapça biliyor - ERZURUM