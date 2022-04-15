Yeni nesil ihracata gençlik aşısı yapacak, dinamizmi artıracak - Son Dakika

Pandemi süreciyle birlikte dünyadaki tedarik zincirinin kırılması, Türkiye için büyük fırsat oldu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, geçtiğimiz yılı 12,4 milyar dolarla tamamlayan sektörünün ihracatını ilk etapta 16 proje ile 20 milyar dolara çıkarmak istediklerini ve bunun için de e-ihracat, dijitalleşme ve katma değerli projeleri en ön sıraya alacaklarını söyledi. Türkiye'nin pandemi sonrası yakaladığı üretim avantajının özellikle KOBİ düzeyinde firmaların ihracatını artırmak için kullanılabileceğini belirten Tecdelioğlu, ihracatçılarla birlik arasında 7/24 açık olan bir 'kırmızı iletişim hattı' kuracaklarını kaydetti.

Pandemi süreciyle birlikte dünyadaki tedarik zincirinin kırılmasının Türkiye için çok önemli fırsat doğurduğunu belirten Tecdelioğlu, Türkiye'nin dünyanın odak noktası haline geldiğini belirterek, "Sanayicilere kapasitelerinin üzerinde bir sipariş geldi. Gerekli kapasite artırım yatırımları yapıldığı takdirde Türkiye'nin toplam ihracatı iki üç yıl içinde 350 milyar dolara ulaşabilecek. Özellikle makine, endüstri, otomotiv, inşaat malzemeleri ve beyaz eşyada Türkiye'nin bir çekim merkezi konumuna geldiğini ve tüm bu ortamı fırsata çevirmemiz gerekir" dedi.

Demir ve demir dışı sektörünün de ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, "Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla tamamladık. Bu rakamın üzerine de çıkabiliriz. Yeter ki yeni projelerimiz ve hedeflerimiz geniş kitleler tarafından destek görsün. Pandemi sonrası arkamıza aldığımız rüzgarı 2-3 yıl yeni projelerle destekleyerek kapasite artırımlarına odaklanacağız" dedi

Tecdelioğlu, "İhracatçılar '4 yılda bir seçim zamanı gelip kapımızı çalmayın, her gün her saat arayın. Bizler de aradığımız zaman sizlere ulaşalım diyor. Biz de en önemli projelerimizden birisi olan 'Kırmızı İletişim Hattı' projesini bu çerçevede hayata geçireceğiz. İhracatçı 7/24 bize kolaylıkla ulaşabilecek ve çözüm noktasında yardımcı olacağız" dedi.

Tüm ihracatçıların sesini duymak, dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek zorunda olduklarının altını çizen Tecdelioğlu, "Her gittiğim yerde büyük bir üretim var, katma değer var. Bunları daha da ileriye taşımak ve özellikle de KOBİ'lere daha çok destek olmak zorundayız. Şu anda firmalarda artan siparişlerle birlikte müthiş bir çalışma azmi var" diye konuştu.

Dijitalleşme ve e-ihracata özel destek

Türkiye'nin yeni dönemde ihracatla büyümeyi odak noktasına koyduğunu hatırlatan Tecdelioğlu, şöyle devam etti:

"İhracatımızı artırmak için değişen ticaret sistemine ve yeni dünya düzenine uyum sağlamak artık bir zorunluluk haline geldi. Dijitalleşme ve e-ihracat, üyelerimize destek vereceğimiz en önemli başlıklar arasında yer alacak. Bize göre katma değerli ihracat katma değerli projelerle olur. Sektörümüzün, Türkiye'nin toplam ihracatına çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var. Türkiye'de ham maddeye ulaşımda kolaylık sağlanması adına LME deposu kurulması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalara hız vereceğiz. Demir ve demir dışındaki tamamlayıcı sektörleri güçlendirmek de en önemli hedeflerimiz arasında. Alüminyum, paslanmaz, bakır, hırdavat, kalıp bunların altındaki tamamlayıcı sektörler bizim için çok ama çok önemli. Teknik bir üniversitemiz bünyesinde kurulacak Bakır İhtisas Bölümü ile bakır sektörünün ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmalar gerçekleştirilirken, yine üniversite bünyesinde kurulacak test merkezleri ve laboratuvarlar da sektöre hizmet verecek. Alüminyum sektöründe de yurtiçi ve yurtdışı temsiliyet gücünü artıracağız, daha detaylı çalışmalara imza atacağız. Diğer yandan birliğimizde nispi aidat ücretlerinin de aşağı yönde revize edilmesi için çalışma başlatacağız" dedi. - İSTANBUL