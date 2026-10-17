YENİ Parti Bilecik Milletvekili Tüzün, ön seçimde tek aday Ali Özdemir\'i tebrik etti

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, "Milletin partisine yine hep beraber sahip çıkacağız. YENİ Partimizde kurultay sonrası sahalarda, alanlarda olacağız ve YENİ Partimizi gelecekteki seçimde iktidara taşıyacağız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin Bilecik İl Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde konuştu. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ön seçime katılarak oyunu kullanan Tüzün, partideki demokratik sürece ve birlik beraberliğe dikkati çekti.

Bilecik'te tek aday olarak seçime giren Ali Özdemir'i tebrik eden Yaşar Tüzün, ön seçim sürecinin parti içi demokrasi açısından önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Partimizin Bilecik İl Başkanlığı ön seçimini gerçekleştiriyoruz. Bugün Bilecik ve 81 ilimizde il başkanlığının eğilim yoklaması yani ön seçim olacak. Bilecik'te beraberlik, paylaşım içerisinde bir seçim yapıyoruz. Bu seçimde tek adayımız olan Ali Özdemir'i şimdiden tebrik ediyorum. Sandıktan çıkacak sonuçta Sayın Ali Özdemir sandıktan çıkacak sonuçla önümüzdeki hafta Siyasi Partiler Kanunu gereğince delegelerin de tesciline sunulacaktır.

Bize bu demokrasi bayramını yaşatan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere MYK'mıza, partimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu seçimde tüm Türkiye'de bu bir adet yerine olsun, bir kampanya süreci değil de demokratik bir yarışın olabileceği, bazı illerimizde birden fazla adayın olduğunu gözlemliyoruz. Kazananın YENİ Parti olacağını biliyoruz. Kaybeden asla olmayacak. Çünkü bu partiyi millet kurdu, millet ismini verdi, bütçesini oluşturdu. Milletin partisine yine hep beraber sahip çıkacağız. YENİ Partimizde kurultay sonrası sahalarda, alanlarda olacağız ve YENİ Partimizi gelecekteki seçimde iktidara taşıyacağız."