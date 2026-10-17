YENİ Parti Bilecik Milletvekili Tüzün, ön seçimde tek aday Ali Özdemir'i tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

YENİ Parti Bilecik Milletvekili Tüzün, ön seçimde tek aday Ali Özdemir'i tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Bilecik Milletvekili Tüzün, ön seçimde tek aday Ali Özdemir\'i tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik İl Başkanlığı ön seçiminde oyunu kullandı. Tek aday Ali Özdemir'i tebrik eden Tüzün, kurultay sonrası sahada olacaklarını ve partisini gelecekteki seçimde iktidara taşıyacaklarını söyledi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, "Milletin partisine yine hep beraber sahip çıkacağız. YENİ Partimizde kurultay sonrası sahalarda, alanlarda olacağız ve YENİ Partimizi gelecekteki seçimde iktidara taşıyacağız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin Bilecik İl Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde konuştu. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ön seçime katılarak oyunu kullanan Tüzün, partideki demokratik sürece ve birlik beraberliğe dikkati çekti.

Bilecik'te tek aday olarak seçime giren Ali Özdemir'i tebrik eden Yaşar Tüzün, ön seçim sürecinin parti içi demokrasi açısından önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Partimizin Bilecik İl Başkanlığı ön seçimini gerçekleştiriyoruz. Bugün Bilecik ve 81 ilimizde il başkanlığının eğilim yoklaması yani ön seçim olacak. Bilecik'te beraberlik, paylaşım içerisinde bir seçim yapıyoruz. Bu seçimde tek adayımız olan Ali Özdemir'i şimdiden tebrik ediyorum. Sandıktan çıkacak sonuçta Sayın Ali Özdemir sandıktan çıkacak sonuçla önümüzdeki hafta Siyasi Partiler Kanunu gereğince delegelerin de tesciline sunulacaktır.

Bize bu demokrasi bayramını yaşatan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere MYK'mıza, partimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu seçimde tüm Türkiye'de bu bir adet yerine olsun, bir kampanya süreci değil de demokratik bir yarışın olabileceği, bazı illerimizde birden fazla adayın olduğunu gözlemliyoruz. Kazananın YENİ Parti olacağını biliyoruz. Kaybeden asla olmayacak. Çünkü bu partiyi millet kurdu, millet ismini verdi, bütçesini oluşturdu. Milletin partisine yine hep beraber sahip çıkacağız. YENİ Partimizde kurultay sonrası sahalarda, alanlarda olacağız ve YENİ Partimizi gelecekteki seçimde iktidara taşıyacağız."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliAli ÖzdemirYaşar TüzünYeni PartiPartilerPolitikaBilecikGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:46:15. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Parti Bilecik Milletvekili Tüzün, ön seçimde tek aday Ali Özdemir'i tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei