Yenipazar\'da İftar Programında Yağmur Duası

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde mahalle sakinlerinin ortaklaşa düzenlediği iftar programı sonrası yağmur duası yapıldı.

Yenipazar'da bu yıl yaşanan düşük yağış miktarları ve kuraklık tehlikesi ilçe halkını tedirgin ediyor. Tarımın büyük önem taşıdığı bölgede su kaynaklarının azalması, çiftçileri ve vatandaşları endişelendirmeye devam ederken, Yenipazar halkı düzenlenen yağmur duasında bir araya geldi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan Çarşı Mahallesi sakinlerinin düzenlediği iftar yemeği ve yağmur duasına ailesiyle birlikte katıldı. Başkan Ercan, mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaparak, Ramazan'ın manevi havasını birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı. İftarın ardından düzenlenen yağmur duasına da katılan Başkan Ercan, "Çarşı Mahalleli komşularım tarafından düzenlenen iftar yemeği ve yağmur duasına ailemle birlikte katıldım. Allah kabul etsin, dualarımız kabul olsun" diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. - AYDIN