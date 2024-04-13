Yenipazar\'da Pide Ustaları

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Aydın'ın pidesiyle meşhur sakin şehri Yenipazar'da birbirinden lezzetli pideler yapan 16 pide ustasından biri mektepli iken diğer ustalar ise alaylı.

Türkiye'deki sakin şehirlerden biri olan ve pidesiyle tanınan Yenipazar ilçesinde pide ustaları; kıymalı, kıymalı kaşarlı, peynirli, yumurtalı, yuvarlak kıymalı, kuşbaşılı, tahinli gibi birçok pide çeşidi yapıyor. Birbirinden lezzetli pidelerin yapıldığı Yenipazar ilçesine Türkiye'nin değişik illerinden vatandaşlar gelip pidenin tadına bakıyor.

İlçede 16 tane pide ustası bulunuyor. Bu ustalardan biri mektepli iken diğerleri ise mesleğin alaylısı. Muğla Marmaris Sıtkı Koçman Turizm Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü mezunu 28 yaşındaki Akif Hukul, babasının işletmesinde şuanda genç bir ekiple müşterilerine damak çatlatan pideler yapıyor.

İlçedeki diğer alaylı pidecilerin ustası ve en yaşlısı 74 yaşındaki Mehmet Sümer. Hala mesleğinin başında olan Sümer, bir daha dünyaya gelse aynı işi yapmak istediğini söyledi.

Pidenin lezzeti kullanılan malzemede

Genç usta Hukul, Yenipazar ilçesinin pidesiyle ünlü olduğunu kaydetti. İlçenin gastronomi şehri olmaya aday olduğunu kaydeden Hukul, yapmış oldukları pidenin lezzetinin kullandıkları malzemenin doğallığına borçlu olduklarını belirtti.

"Bir daha dünyaya gelsem aynı mesleği yaparım"

Mesleğe ilkokul üçüncü sınıftı başladığını belirten Mehmet Sümer ise, "Yaşım 74. Şuanda ilçedeki pidecilerin ustasıyım ve bu mesleğin alaylısıyım. Dünyaya bir daha gelsem pidecilik yaparım. Hala işimin başındayım ve mesleğimi çok seviyorum" dedi. - AYDIN