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Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü

15.02.2022 13:48

- Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında Yenişehir İlçesi'nin kalkınması, akademik araştırmaların yapılması, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve tarımsal projeleri ortak uygulayarak...

- Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında Yenişehir İlçesi'nin kalkınması, akademik araştırmaların yapılması, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve tarımsal projeleri ortak uygulayarak ilçe halkına daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla İş Birliği Protokolü imzalandı.

Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yerel Yönetimlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokol Töreni'ne, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Temel, Hacı Cebe, Hüseyin Balpetek ve Arif Yıldırım katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası İş Birliği Protokolü imza töreni öncesi konuşan Kaymakam Murat Beşikci, Dicle Üniversitesi ile imzalanacak olan İş Birliği Protokolü ile Yenişehir İlçesi'nin kalkınması ve ilçede akademik araştırmaların yapılmasının sağlanacağını söyledi.

Yerel Yönetimler, insanların hayatına bir çok alanda ve farklı sektörlerde birçok hizmeti sunan kurumlar olduğunu belirten Beşikci, "Ulaşımdan alt yapıya, üst yapıdan sosyal belediyeciliğe, sosyal belediyecilikten donatılara, hayatın birçok alanında farklı hizmetleri sunan organlardır. Diyarbakır, çok kadim bir kent, Anadolu'nun İslam ile buluştuğu ilk kapısıdır. Böylesine önemli bir kentin merkez ilçelerinden biri olarak görev yaptığımız zaman dilimi içerisinde çok farklı alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik. Bir kent ortak akılla yönetilmek zorunda. Bu nedenle kentin farklı aktörleriyle iş birliği içerisinde olduk. Köklü kültürü ve önemli akademisyenleri olan Dicle Üniversitesi ile imzalayacağımız İş Birliği Protokolü ile de halkımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğimizi düşünüyor, Protokolün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Üniversitemizin her imkanı belediyemize açıktır"

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında bu tür iş birliklerini önemsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversitelerindeki bilgi, deneyim ve teknolojik alt yapı kentte hem sivil toplum örgütlerine hem de belediyelere açık olduğunu kaydetti. Rektör Karakoç, "Bunun güzel bir örneğini de bugün yaşıyoruz. Üniversitemizin her imkanı belediyemize açıktır. Yenişehir Belediyesi ile imzalayacağımız İş Birliği Protokolü'nün Üniversitemize ve Belediyemize hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yenişehir İlçe Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü
Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü
Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü

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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Yenişehir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasından iş birliği protokolü - Son Dakika


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