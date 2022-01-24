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Yenişehir'de bacası tütmeyen ocak kalmayacak - Son Dakika

Yenişehir'de bacası tütmeyen ocak kalmayacak

24.01.2022 11:10
Yenişehir'de bacası tütmeyen ocak kalmayacak

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, vatandaşlardan yardım isteyerek, "İlçemizde bacası tütmeyen çatı, dumanı çıkmayan ocak kalmasın.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, vatandaşlardan yardım isteyerek, "İlçemizde bacası tütmeyen çatı, dumanı çıkmayan ocak kalmasın. Bunun için lütfen bize ulaşın" dedi.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın başlattığı uygulama Türkiye'ye örnek olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Davut Aydın, "Bizim için önce insanımız ve onların mutluluğu gelir. Halkımızın yaşam alanlarını kolaylaştırabilmek adına yaptığımız hizmetler ile bizler daha da mutlu oluruz. Bu güne kadar maddi durumu olmayan iş imkanı olmayan insanlarımıza faydalı olmaya çalıştık. Özellikle hemşerilerimizden çok önemli bir şey rica ediyorum. Çevresinde bu zorlu kış şartlarında odunu kömürü olmayan sıcak bir yuvaya sahip olmayan ve tenceresi pişmeyen çocuklarının ihtiyacını karşılayamayan insanımız varsa lütfen bize ulaşın. Kimseyi rencide etmeden gizli bir şekilde ihtiyaçları giderilecektir" diye konuştu.

Başkan Davut Aydın, "Kamuoyu ile paylaşmadığımız yardımların dışında, gıda bankamız aracılığı ile her gün 3 öğün yemek ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlçemizin 61 kırsal 10 mahallesinde bacası tütmeyen çatı, dumanı çıkmayan ocak kalmasın. Bunun içinde halkımızdan bizlere yardımcı olmalarını bir kez daha rica ediyorum. Bizler her yere ulaşamayız ya da yardım almaktan çekinen bizlere ulaşamayan olabilir. Önce insan diyoruz. İnsan mutlu olursa çevre mutlu olur. Binalar tesisler yapabiliriz. Ama çevremizde gerçekten ihtiyacı olan mutsuz insanlarımıza yardım edemiyorsak o zaman yaptığımız hiçbir hizmetin anlamı yok" dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın'ın bu çağrısına ilçenin yanı sıra birçok yerden destek yağarken, böyle anlamlı bir uygulamadan dolayı belediye teşekkür etti. - BURSA

Yenişehir'de bacası tütmeyen ocak kalmayacak

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Davut Aydın, Yenişehir, Türkiye, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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