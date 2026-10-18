Yerköy-Kayseri YHT hattında fiziki ilerleme yüzde 50'yi geçti - Son Dakika
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Yerköy-Kayseri YHT hattında fiziki ilerleme yüzde 50'yi geçti

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Yerköy-Kayseri YHT hattında fiziki ilerleme yüzde 50\'yi geçti
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi geçtiğini bildirdi. Uraloğlu'na göre 142 kilometrelik hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası demiryolu seyahati 1 saat 45 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını ifade ederek, "142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Projede çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz"

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacağını belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız" açıklamasında bulundu.

Yerköy-Kayseri hattında 5 istasyon yer alacak

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki istasyonlara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demiryolu ulaşımını güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Yılda 5,5 milyon yolcu ve 13.5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz"

Projenin yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13.5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Hattın Orta Koridor üzerinde yer aldığına da dikkati çeken Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

25 altgeçit ve 91 menfezin yapımı tamamlandı

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, tünel kazıları ile köprü yapım çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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