Yerle bir olan Hatay'dan dramatik görüntüler - Son Dakika
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Yerle bir olan Hatay'dan dramatik görüntüler

08.02.2023 11:14
Yerle bir olan Hatay'dan dramatik görüntüler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremim en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'da umutla çaresizlik bir arada yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremim en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'da umutla çaresizlik bir arada yaşanıyor. Şehrin büyük kısmını yerle bir olduğu kentte evsiz kalanlar dağıtılan yardım malzemeleri ile hayatta kalmaya çalışırken bir yandan kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Yüzlerce binanın yerle bir olduğu, binlerce binanın da hasar gördüğü Hatay'ın havadan çekilen görüntüleri yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Depremin 3'ncü gününde ülkenin dört bir yanından gönderilen yardım tırları ve gönüllü kurtarma ekipleri şehirde ciddi bir yoğunluk oluşturdu.

Araçları olan depremzedeler araçlarıyla güvenli ve uygun bölgelere gitmeyi tercih ederken araçları olmayan depremzedeler ise çuvallara doldurdukları battaniye ve erzaklarıyla yollara düştü. Çaresizliğin yaşandığı bölgede kurtarma ve yardım dağıtım çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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