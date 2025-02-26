Yerli Örümcek Adam Erzincan’da - Son Dakika
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Yerli Örümcek Adam Erzincan’da

Yerli Örümcek Adam Erzincan’da

Yerli Örümcek Adam Ayaz Salih Koç, Erzincan Ergan Dağı'nda kayak yaptı ve fotoğraf çektirdi.

26.02.2025 15:17
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Yerli Örümcek Adam Erzincan'a gelerek Ergan Dağına çıktı. Ergan'da yerli Örümcek Adamı görenler ise dönüp bir daha baktı.

Yerli Örümcek Adam olarak bilinen Ayaz Salih Koç, Erzincan Ergan Dağında dikkat çekti. Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yapan, kızakla kayıp kar motosikletiyle gezen Koç, 81 ili adım adım gezeceğini belirtti.

Erzincan'da, Ergan Kayak Merkezi'nde kayakçılarla kayıp, kızakla kaydı. Kar motosikletiyle gezen, karlarda yuvarlanıp, çevredekilerle de sohbet eden Koç, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerli Örümcek Adam Erzincan’da - Son Dakika

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