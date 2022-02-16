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Yeşil bir EOSB için işbirliği devam edecek - Son Dakika

Yeşil bir EOSB için işbirliği devam edecek

16.02.2022 15:18
Yeşil bir EOSB için işbirliği devam edecek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni dönemde OSB'nin yeşillendirilmesine vermiş oldukları katkıların artarak devam edeceğini söyledi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni dönemde OSB'nin yeşillendirilmesine vermiş oldukları katkıların artarak devam edeceğini söyledi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ile birlikte EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette yeniden Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Küpeli'ye hayırlı olsun dileklerini ileten Müdür Boz, Eskişehir OSB ile her zaman iyi ilişkiler kurduklarını, OSB'nin yeşillendirilmesi adına vermiş oldukları katkıların yeni dönem de artarak devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, kurumlar arası iş birliklerini çok önemsediklerini, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Küpeli, yeşile ve çevreye önem veren bir yönetim olarak Eskişehir OSB'nin ağaçlandırılması noktasında Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliğinin devam edeceğini belirterek, yapılaşmaya açılan alanlardaki altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından bu bölgelere binlerce yeni ağaç fidanı dikileceğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Yeşil bir EOSB için işbirliği devam edecek

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Organize Sanayi Bölgesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşil bir EOSB için işbirliği devam edecek - Son Dakika


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