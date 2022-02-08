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Yeşilay Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi - Son Dakika

Yeşilay Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi

08.02.2022 16:23
Yeşilay Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi

Yeşilay Bursa Şubesi'nin 6. olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan İmren Çavuşoğlu oy birliğiyle tekrar seçildi.

Yeşilay Bursa Şubesi'nin 6. olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan İmren Çavuşoğlu oy birliğiyle tekrar seçildi.

Yeşilay Bursa Şubesi'nin merkezi olan Reyhanpaşa Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula, üyeler ve Yeşilay gönüllüleri katıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının ibraz edilmesinin ardından seçime geçildi. Yapılan Genel Kurulda Avukat İmren Çavuşoğlu oy birliğiyle Başkanlığa seçildi.

Yeşilay'ın 1920'den günümüze bağımlılıklara mücadele eden köklü bir kurum olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında renklerini kaybetmiş vatandaşlara renklerini yeniden kazandırmayı ve her haneden en az bir Yeşilay gönüllüsüne ulaşmayı hedeflediklerini, her Yeşilay gönüllüsünün de bu hikayenin görünmez kahramanı olduğunu dile getirdi. Yeşilay Bursa Şubesi'nin ise 2009 yılında kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 'Yeşilay Bursa Şubemiz 2009 yılında değerli koordinatörümüz Mehmet Serhat Yamalı öncülüğünde kurulmuş olup; o günden bugüne ekibiyle birlikte taş üstüne taş koyarak çalışmalarıyla beraber Yeşilay'ı Bursa'da tanınır hale getirdi.

Benim Yeşilay hikayem de değerli koordinatörümüzün başkanlığındaki ekip ile beraber başladı ve kendisinden birçok şey öğrenerek de bayrağı devralma şerefine nail oldum. Değerli koordinatörümüze tüm süreçteki birbirinden kıymetli hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fark oluşturmak, farkındalık oluşturmak için çıktığımız bu yolda şahsıma ve ekibime göstermiş olduğunuz teveccühünüz için siz değerli üyelerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sorumluluğumuz fazla, omuzlarımızdaki yük ağır ve genel merkezimizin bizlere olan güveni, desteği büyük. Birbirine inanmış ve bağımlılıklar konusunda mücadeleyi dert edinmiş yönetim kurulumuzla beraber yeni dönemde hep birlikte yanyana bu yolda yürüyerek, güzel işlere imza atacağız. Bursa da atacağımız tohumların Türkiye'nin dört bir yanındaki bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilham olması temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Yeşilay Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi
Yeşilay Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi
Yeşilay Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi

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Yeşilay, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilay Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi - Son Dakika


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