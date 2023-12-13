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Yeşilova Höyüğü'nde Çini ve Seramik Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yeşilova Höyüğü'nde Çini ve Seramik Sergisi Açıldı

Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Ege'nin antik geçmişinden esintiler taşıyan çini ve seramik sergisi açıldı. Ayşegül Yurdakul, Gülnur Çavuş, Melek İkiz ve Şebnem Sunay'a ait eserlerin bulunduğu 'Köklerden Düşlere Smyrna' isimli karma sergi 4 Ocak'a kadar açık kalacak.

Yeşilova Höyüğü\'nde Çini ve Seramik Sergisi Açıldı
13.12.2023 - 10:05,
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Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Ege'nin antik geçmişinden esintiler taşıyan çini ve seramik sergisi açıldı. Ayşegül Yurdakul, Gülnur Çavuş, Melek İkiz ve Şebnem Sunay'a ait eserlerin bulunduğu "Köklerden Düşlere Smyrna"isimli karma sergi 4 Ocak'a kadar açık kalacak.

İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seren eserlerin sergilendiği Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, Ege'nin antik tarihi eserlerinin sanatsal olarak yorumlandığı çini ve seramik eserlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Serginin açılışında, dünya tarihinde ve sanatında seçkin bir yeri olan Ege'de yaşamanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu dile getiren sanatçılar, geçmişin sanatını, tarihini, yaşam tarzını ve inançlarını tanıyıp, bunları eserleri aracılığıyla yaşatmaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Sanatseverler sergideki eserleri 4 Ocak 2024 tarihine kadar görebilecek.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde böyle anlamlı bir sergi açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ege Bölgesi'nin uygarlıklar tarihindeki önemli yerini sanat aracılığıyla ortaya koyan ve farklı bir açıdan bu geçmişi görünür kılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Yeşilova Höyüğü'nde Çini ve Seramik Sergisi Açıldı - Son Dakika
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