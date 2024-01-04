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Yeşim Grup, Bursa LÖDER ile İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Yeşim Grup, Bursa LÖDER ile İş Birliğini Güçlendiriyor

Yeşim Grup, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER) ile olan iş birliğini güçlendiriyor. Yeşim Grup, Bursa LÖDER'in konuk evinin restorasyonunu üstlenerek şehir dışından tedavi için gelen çocukların ve yakınlarının daha iyi şartlarda konaklamasına destek oluyor. Ayrıca, Yeşim Grup'un 'Dilek Ağacı' projesi kapsamında alınan hediyeler de LÖDER yetkililerine teslim edilerek çocukların yeni yıla mutlu girmesi sağlanıyor. Yeşim Grup Co-CEO'su Selim Şankaya, Bursa LÖDER'in anlamlı çalışmalarına destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür İde Acarbabacan da Yeşim Grup'un dayanışma örneğine teşekkürlerini iletti.

Yeşim Grup, Bursa LÖDER ile İş Birliğini Güçlendiriyor
04.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:51
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Yeşim Grup, sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor.

Yeşim Grup, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER) ile olan iş birliğini güçlendiriyor. Bütün konumlarında her yıl düzenli olarak yaptığı 'Toplum Günü' çerçevesinde Bursa LÖDER'in konuk evinin restorasyonunu üstlenen Yeşim Grup, şehir dışından tedavi için gelen çocukların ve yakınlarının daha iyi şartlarda konaklamasına imkan sağlamak adına destek oldu. Geçtiğimiz günlerde Yeşim Grup Co- CEO'su Selim Şankaya, Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve Yeşim Grup Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri, Bursa LÖDER Konuk Evi'ni ziyaret ederek, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette, Yeşim Grup'un uzun yıllardır sürdürdüğü 'Dilek Ağacı' projesi çerçevesinde lösemi tedavisi gören çocukların yeni yıl hayalleri gerçeğe dönüştürülerek Yeşim Gönüllüleri tarafından alınan hediyeler de LÖDER yetkililerine teslim edildi. Çocukların yeni yıla daha mutlu girmesini sağlamak adına alınan hediyeler, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde gerçekleşen yılbaşı etkinliğinde çocuklara teslim edildi.

Yeşim Grup Co-CEO'su Selim Şankaya, 'Önce İnsan' felsefesi doğrultusunda topluma fayda sağlama ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, Bursa LÖDER'in anlamlı çalışmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Şankaya, "Konuk evinin tadilat çalışmalarının bir parçası olarak, buraya gelen çocukların ve ailelerinin daha rahat bir şekilde dinlenmelerine ve tedavilerine destek olmak, bizleri mutlu ediyor. Dilek Ağacı projemizle uzun yıllardır lösemi tedavisi gören çocukların hayallerini gerçekleştiriyor, elimizden geldiğince onlara umut olmaya çalışıyoruz. Bursa LÖDER ile yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz bu iş birliğine bu yıl da büyük ilgi gösteren tüm Yeşim Gönüllülerine, bu anlamlı hediyeleri ve büyük ilgileri için minnettarız" dedi.

Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür İde Acarbabacan ise, Yeşim Grup ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu sözleri paylaştı:

"1994 yılında kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla kurulan derneğimiz, gönüllülük esaslı çalışmalarıyla yoluna devam ediyor. Yeşim Grupve çalışanlarının bu dayanışma örneğine gönülden katılması bizim için büyük anlam taşıyor. Yeşim'in konukevinde yaptığı tadilat ve bazı eşyaların yenilenmesi burada kalan hasta yakınları adına çok önemli. Çocuklarımızı ve onların yakınlarını bir nebze olsun sevindirebilmek, onları gülümsetebilmek ve sevinçlerine ortak olabilmek her şeye değer. Bu hastalığın tedavisinde moralin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza ve ailelerine moral olan, onların yeni yıla daha mutlu ve umutlu girmesine destek olan Yeşim Ailesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA
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