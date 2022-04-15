Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

15.04.2022 14:24
Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 263 yetim çocuğa hediye bayramlık kıyafet ve 126 yetim annesine sosyal destek kartı dağıtım törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 263 yetim çocuğa hediye bayramlık kıyafet ve 126 yetim annesine sosyal destek kartı dağıtım törenine katıldı.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 'Yetim Gülerse Dünya Güler' sloganıyla, Hacılar, Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde ikamet eden 130 erkek ve 133 kız yetim çocuğa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen hediye bayramlık kıyafet ve 126 yetim annesine sosyal destek kartı dağıtım töreni düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticileri, yetkilileri ve yetim aileler ile çocuklar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, "Peygamberimizin (sav) tavsiyeleri ile kültürümüzdeki bakış açısıyla kimsesizin kimsesi olma duygusuyla sizlerle birlikte olalım, bugünü sizlerle paylaşalım dedik. Merkezimizdeki Hacılarımız, Talas'ımız, Kocasinan'ımız ve Melikgazi'mizdeki toplam 263 canımıza, yavrumuza, yetimimize bir bayram sevinci katkısında bulunmak amacıyla önemli ve anlamlı bir çalışma yaptık" dedi. Bu anlamlı etkinliğe vesile olduklarını belirtip, veren el olan firmalara teşekkür eden Büyükkılıç, "İnşallah veren el olmak, sizlerin samimi duygularının, duaların yanında yer almak ve verenlere dua etmek önemli olandır. Bizler vesileyiz, destek veren firmalara çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan sizlerin sevinmesidir, hepinizin gözlerinden öpüyor, sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız da böyle önemli bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü
Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz' Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz' Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezarının yeri açıklanması dava açtı
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
14:10 Metroda kadınlara bıçak çekerek tehdit etmişti! Saldırgan sadece küfür etmesinin yanlış olduğunu söyledi
14:07 Uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı: Ali Osman Akat'ın şirketi, sermayesini üç yılda 60 kat artırmış!
14:06 Vladimir Putin, Mariupol'de yaşanan katliamı gizlemeye çalışıyor! Cesetler şehre getirilen 13 adet krematoryum ile yok edilecek
13:57 Futbol dünyasının yıldız ismi nazara geldi! Pedri sezonun kalan bölümünde oynayamayacak
13:50 HDP'den yasa teklifi: Emekli ikramiyeleri 5.000 TL'ye çıkarılsın
13:47 Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!
13:44 Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:31:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement