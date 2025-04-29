Yılanlarla Mücadele Ediyorlar

Hakkarili aile iki yıldır yılanlarla yaşıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aka ailesi, her yıl bahar ayında evlerinde çıkan yılanlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Havaların ısınmasıyla bölgede yılanlar yeniden çıkmaya başlarken, bir o kadarı korkutuyor. Yüksekova'ya bağlı Bulaklı köyünde yaşanan olay ise duyanları dehşete düşürüyor. 7 kişilik Aka ailesi, iki yıldır evlerini basan yılanlarla yaşam mücadelesi veriyor. Çaresizlik içinde olduklarını belirten Havva Aka, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Banyoya gidiyoruz 2-3 tane yakalıyoruz. Mutfağa geliyorum, tezgahta 1-2 tane görüyorum. Yastığı kaldırıyorum, battaniye kaldırıyorum, altında yılanlar çıkıyor. Çocuklar banyo yapmaya korkuyor, elini yüzünü yıkamaya gitmekten korkuyor. Sabaha kadar başlarında nöbetçi gibi duruyorum."

Günlük yaşamlarının kabusa döndüğünü ifade eden Aka, "Yaptığımız maşa ile yılanları yakalayıp kutuya koyuyorum. Dün 11 tane yakaladık, gittik veterinere teslim ettik. Bugün de 4 tane yakaladım" dedi.

Çocuklarının yaşadıkları korku yüzünden evi terk ettiğini söyleyen Havva Aka, "Halimize bir çare bulsunlar. Çocuklarımız evi terk edip amcalarına gitmişler. Yılanlara karşı kalıcı bir çözüm için yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.