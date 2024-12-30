Yılanlı Dağı'nda Kış Manzarası

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Yılanlı Dağı'nın kış manzarası mest etti

MUĞLA - Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Yılanlı bölgesinde muhteşem manzaralar oluşturdu.

Menteşe ilçesindeki Yılanlı mevkiinde Cumartesi gecesi başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Sık çam ormanlarıyla çevrili Yılanlı Dağı, karla kaplı görüntüsüyle adeta bir kartpostal havası oluşturdu. Yağış sonrası drone ile çekilen görüntüler, kar yağışının doğaya kattığı güzellikleri gözler önüne serdi. Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar, ziyaretçilerine unutulmaz bir manzara sundu.