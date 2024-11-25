Yıldırım'da Su Kesintisi

Yerel

BUSKİ, Yıldırım ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi, Selçukbey Caddesi, Huzurevi Caddesi, 4. Mutlu Sokak, 3. Altın Sokak, Ertuğrulgazi Caddesi, 3. Sokak, 7. Sokak, Kanuni Cadde, Kaplıkaya Cadde arasında kalan bölge ve civarında 26 Kasım 2024 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA