Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika
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Yıldırım'da su kesintisi

17.05.2022 17:35
Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Yıldırım ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

Bursa Yıldırım ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi, Eke Cadde, 64.Sokak, 65. Sokak, 66. Sokak ve 67.Sokak ile civarında 18.05.2022-28.05.2022 tarihleri arasında 09: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak" - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika


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