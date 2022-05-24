Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım'da su kesintisi

24.05.2022 17:09
Yıldırım'da su kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi, Dik Sokak, Doğu Sokak, Gün Sokak ve civarında 25.05.2022 - 26.05.2022 tarihleri arasında, 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması rica olunur." - BURSA

YORUMLAR
500
Hırsızlar tarlaları kurak bıraktı Hırsızlar tarlaları kurak bıraktı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika


Son Dakika
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement