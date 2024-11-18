Yıldırım'da Ulaşım Sorununa Dikey Çözüm - Son Dakika
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Yıldırım'da Ulaşım Sorununa Dikey Çözüm

Yıldırım\'da Ulaşım Sorununa Dikey Çözüm

Yıldırım Belediyesi, ulaşım problemlerini azaltmak için Huzur Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Başkan Oktay Yılmaz, yapılan yatırımlarla birlikte dikey yolların yetersizliğini gidermeyi hedefliyor.

18.11.2024 23:34
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Yıldırım'da trafiğe dikey çözüm

BURSA - Yıldırım Belediyesi, şehrin önemli gündemlerinden olan ulaşım problemine çözüm oluşturacak yatırımlarını sürdürüyor. Selçukbey Mahallesi'ni Mimar Sinan Bulvarı'na bağlayacak Huzur Caddesi'nde yol genişletilmesi için kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımında sona gelindi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ortabağlar Mahallesi'nde sona gelinen yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarına başlanılacak Huzur Caddesi'nde çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yıldırım'da ulaşımın önündeki en önemli sorunlardan birisinin dikey yolların yetersizliği olduğunu aktaran Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Özellikle dikey yolların yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan trafik yoğunluğunu azaltacak projeleri hayata geçiriyoruz. Planlı ve modern şehir yapısının en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri ulaşımdır. Huzur Caddesi mahallinde yaptığımız inceleme ve tespitler neticesinde caddenin yaya ve araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu, buna rağmen cadde genişliğinin dar olması sebebiyle onaylı imar planında görülen güzergahta 900 metre uzunluğunda, 15 metre yol genişliğinde çalışmalara başladık. Huzur Caddesi'nde toplam 20 adet taşınmaz 52 bağımsız bölümü kapsayan binalarda yapılan satın alma ve kamulaştırma çalışması sonucunda Mimarsinan Bulvarı ile Selçukbey Caddesi'ni birbirine bağlıyoruz. Yakın zamanda yenileme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açacağımız yol aynı zamanda Prof. Tezok Caddesi'ndeki trafik yükünü azaltacak" dedi.

Yıldırım'ın dört bir yanında başlatılan dönüşümün yalnızca fiziki bir dönüşüm olmadığını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Modern ve güvenli yapıların yanı sıra sosyal donatı alanları ve gelişmiş ulaşım ağları ile birlikte yalnızca binaları değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Yıldırım için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Ulaşım Sorununa Dikey Çözüm - Son Dakika

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