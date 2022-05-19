Yıldırım'dan Cebel çıkarması - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım'dan Cebel çıkarması

19.05.2022 16:07
Yıldırım'dan Cebel çıkarması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bulgaristan'ın Cebel İlçesi'nde düzenlenen '19 Mayıs 1989 Cebel Özgürlük Kutlamalarına katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bulgaristan'ın Cebel İlçesi'nde düzenlenen '19 Mayıs 1989 Cebel Özgürlük Kutlamalarına katıldı.

Bulgaristan'ın Cebel ilçesinde 19 Mayıs 1989 direnişinin 33'üncü yılı anıldı. 1984-1989 döneminde komünist Jivkov rejimi tarafından yapılan baskı ve zulümlere karşı Bulgaristan Türklerinin başkaldırışının timsali olan 19 Mayıs 1989 Cebel direnişi yad edildi. Cebel Meydanı'nda Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali'nin ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, Türkiye Bulgaristan Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz, Bal-Göç Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, meclis üyeleri ve binlerce soydaş katıldı. Cebel'in Yıldırım'ın kardeş şehri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çağdaş dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi Berlin Duvarı'nın dolayısı ile Demirperde'nin yıkılmasıdır. İşte bu zulüm duvarından ilk tuğla 19 Mayıs 1989'da Cebel'de soydaşlarımızın direnişi ile söküldü. Soydaşlarımızın isimlerini, dillerini ve dinlerini korumak için gösterdikleri direniş, bu belde de dirilişe dönüştü. Bundan dolayı burada soydaşlarımızın başlattığı mücadele kendileri için olduğu kadar demokrasi ve insanlık için de çok büyük öneme sahiptir. Bugün bir taraftan o günleri yad edip, bunu gerçekleştirenleri rahmet ve minnetle anarken, soydaşlarımızın Özgürlük Günü'nü de kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cebel'in Yıldırım için ayrı bir ehemmiyete sahip olduğunu da hatırlatan Başkan Yılmaz, Bulgaristan'dan anavatana göç eden soydaşların önemli bir kısmının Yıldırım'a geldiğini aktararak, "Ailelerin bir bölümü burada, bir bölümü orada. Burada doğan birçok kardeşimiz hayatlarını şimdi Yıldırım'da sürdürüyor. Kalbimizin yarısı Yıldırım'da atıyorsa, diğer yarısı Cebel'de atıyor. Balkan topraklarındaki tüm soydaşlarımızın '19 Mayıs Cebel Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'dan Cebel çıkarması
Yıldırım'dan Cebel çıkarması
Yıldırım'dan Cebel çıkarması
Yıldırım'dan Cebel çıkarması
Yıldırım'dan Cebel çıkarması

YORUMLAR
500
Bulgaristan, NATO Muharebe Grubu Kapsamında 800 İtalyan Askerinin Konuşlandırılmasını Onayladı Bulgaristan, NATO Muharebe Grubu Kapsamında 800 İtalyan Askerinin Konuşlandırılmasını Onayladı
Kaynak: İHA

Oktay Yılmaz, Bulgaristan, Yıldırım, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım'dan Cebel çıkarması - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım'dan Cebel çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement